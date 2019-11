POZZUOLI – Movida sicura a Pozzuoli, le forze dell’ordine non mollano la presa sul fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Ieri sera un’altra tranche di controlli dei carabinieri della locale Compagnia. I militari dell’Arma ne hanno “pizzicati” cinque tra via Napoli e via Fascione. Tre parcheggiatori abusivi sono stati denunciati perché già erano già stati sorpresi in precedenza nel corso dei controlli; due sono stati sanzionati ai sensi del Codice della Strada. I carabinieri hanno inoltre avviato l’iter amministrativo per l’irrogazione del daspo urbano nei confronti di 10 parcheggiatori già controllati nel corso del fine settimana. I servizi a largo raggio, che riguardano sia il centro storico che il lungomare di Pozzuoli, proseguiranno nelle prossime giornate ai fini di porre un freno ad una piaga che attanaglia da troppo tempo la città flegrea.