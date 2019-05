MONTERUSCIELLO – Rubinetti a secco in Via Reginelle e nei “45 alloggi” di Monterusciello a causa della rottura di una condotta idrica. Lo fa sapere il comune di Pozzuoli, che in mattinata ha comunicato attraverso la pagina Facebook istituzionale, la sospensione della fornitura idrica nel quartiere. Per consentire l’intervento di riparazione, -fa sapere l’Ente- la sospensione del flusso di acqua potabile si protrarrà fino alle ore 17 di oggi.