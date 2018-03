MONTE DI PROCIDA – Ottimo il risultato del Movimento 5 Stelle nel più piccolo dei Comuni flegrei. Alla Camera i pentastellati hanno superato di poco il 46 per cento, mentre al Senato hanno sfiorato il 47 per cento. Anche a Monte di Procida è stata Forza Italia a trascinate la coalizione di centrodestra che complessivamente ha fatto registrare il 29,13 per cento alla camera e superato il 31 al Senato. Il contributo della Lega è stato del 4 per cento alla Camera e del 4,21 al Senato.

CENTROSINISTRA IN CRISI NERA – Batosta per il centrosinistra che ha di poco superato il 13 per cento alla Camera ed il 14 per cento al Senato. A dir poco irrisorio l’aiuto degli altri partiti della coalizione, con il solo +Europa che ha superato l’1 per cento per entrambi i rami del Parlamento.

LEU SFONDA ALLA CAMERA – Buon risultato per Liberi e Uguali alla Camera: 8,34 per cento. Molto meno per il Senato, ma comunque in linea con il risultato nazionale: di poco al di sopra del 3 per cento. Non male Potere al Popolo, che ha sfiorato il 2 per cento in entrambi i risultati. Circa mezzo punto percentuale per Casapound sia per la Camera che per il Senato. In leggerissimo calo l’affluenza: 60,79 per cento rispetto al 61,46 delle passate politiche.