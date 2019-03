MONTE DI PROCIDA – Hanno messo a soqquadro la casa e si sono impossessati di preziosi pezzi di argenteria. Stanotte ignoti hanno fatto irruzione in un appartamento di via Miliscola, a Monte di Procida, e hanno fatto man bassa di tutto ciò che è capitato loro sotto tiro. Ancora da quantificare l’ammontare del danno. I proprietari, una volta fatta l’amara scoperta, hanno denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. Ad occuparsi del caso i carabinieri della locale stazione. La sequela di furti non sembra presentare battute d’arresto nel più piccolo comune dei Campi Flegrei, ultimamente messo a dura prova dai malviventi. Stanotte l’ennesima entrata a gamba tesa nell’intimità di una famiglia.

ESCALATION DI COLPI – Sono ormai numerose le segnalazioni, talvolta neppure denunciate a chi di dovere, che arrivano dalle zone più disparate di Monte Procida. Da via Cappella a via Roma piovono decine e decine di lamentele. Nel mirino dei banditi sia gli appartamenti che le automobili in sosta. L’attenzione resta alta in città.