MONTE DI PROCIDA – Buone notizie per il più piccolo comune dei Campi Flegrei. La giunta ha approvato la proposta di Piano urbanistico comunale (Puc), dopo un’attesa di oltre 40 anni. «Un documento importantissimo, che getta le basi per il futuro della nostra cittadina e per il suo sviluppo, in chiave di sostenibilità ambientale e valorizzazione delle risorse e del paesaggio, ma anche di sviluppo produttivo, secondo le linee tracciate dal documento strategico dell’Amministrazione nel 2015», fa sapere il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese.

I PROGETTI – La Città Metropolitana ha, inoltre, approvato tre progetti di finanziamento presentati dall’amministrazione montese per un valore di 200.000 euro. Tante le idee in cantiere per il 2019. Saranno realizzati, infatti, interventi di ripiantumazione e incremento del verde per migliorare il decoro urbano per 99.706,16 euro. Saranno acquistate spazzatrici ed attrezzature per la raccolta differenziata per un importo di 40.600,00 euro. «Miglioreremo le dotazioni e la tecnologia dei centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani per un importo di 49.518,38 euro», fanno sapere dal Municipio di Monte di Procida.