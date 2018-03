MONTE DI PROCIDA – Nel 2015 uscì sconfitto dalle elezioni comunali che lo vedevano candidato sindaco con la lista civica “Monte di Procida 2.0”; da oltre due anni siede nei banchi dell’opposizione; oggi Gennaro Di Mare è il nuovo Presidente del Consiglio comunale di Monte di Procida. L’elezione è arrivata durante l’Assise di ieri sera, con l’ex competitor del sindaco Giuseppe Pugliese che ha portato a casa 10 voti utili per sedere sulla poltrona di presidente finora occupata dal dimissionario Domenico Colandrea. «E’ una carica istituzionale a cui non attribuisco nessun significato politico» ha detto Di Mare, che ha ricoperto la carica di sindaco dal 1997 al 2001, annuncia «imparzialità e rispetto per l’importante carica istituzionale allontanando l’ipotesi di un ingresso nella maggioranza Pugliese»