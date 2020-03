MONTE DI PROCIDA – Il servizio veterinario dell’Asl Napoli 2 Nord e il Comune di Monte di Procida, in collaborazione con l’associazione Oipa Napoli e Provincia, effettueranno gratuitamente l’applicazione del microchip ai cani padronali. L’appuntamento è per venerdì 6 marzo dalle 9,30 alle 12,30 in località Acquamorta (piazzale VII Luglio). La mancata applicazione del microchip con la relativa iscrizione all’anagrafe canina è punita con la sanzione amministrativa.