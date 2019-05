POZZUOLI – Scatta una nuova allerta meteo nei Campi Flegrei. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta con criticità idrogeologica di colore giallo per piogge e temporali a partire dalle 15 di oggi. In particolare si prevedono “Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, puntualmente di moderata intensità” che generano un rischio idrogeologico. La perturbazione interesserà soprattutto i comuni della fascia costiera e le isole del Golfo. Tale condizione durerà per l’intera giornata. L’allerta terminerà alle 23.59. La Protezione civile regionale ha invitato le autorità competenti a porre in essere tutte le misure necessarie atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti.