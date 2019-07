NAPOLI– Stamattina, agenti del Commissariato Arenella , dopo una articolata attività investigativa svolta dal 2015 all 2018 coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, hanno notificato 62 avvisi di conclusione di indagini nei confronti di personale medico, paramedico ed amministrativo dell’azienda ospedaliera “A. Cardarelli” di Napoli. Gli indagati sono ritenuti responsabili di concorso in truffa aggravata.

Gli agenti hanno accertato, anche con l’ausilio di telecamere nascoste, il coinvolgimento di medici, impiegati, centralinisti, di un sindacalista ed un consigliere comunale i quali, dopo aver “passato” il badge per sè e per altri, lasciavano il proprio posto di lavoro. Utilizzato per l’illecito scopo anche un minore.