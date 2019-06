QUARTO – Non le manda a dire Rosa Capuozzo, ex sindaco di Quarto che attacca l’attuale primo cittadino Antonio Sabino e la sua maggioranza di governo attraverso un post su Facebook. Il tema sono i lavori in via Campana. «L’arroganza e l’incompetenza di questa amministrazione continua a danneggiare i nostri cittadini. Ancora una volta anteponendo, per motivi strettamente politici, le loro idee alle proposte portate dalle associazioni di cittadini, comitati e soprattutto quelle di altri consiglieri solo perché sono opposizione in consiglio. -scrive la Capuozzo- Avevamo chiesto alternative valide per evitare il caos di questi giorni, come ad esempio l’occupazione urgente di un terreno adiacente al cantiere di via Campana per consentire almeno la viabilità alternata. Ma parole al vento. Un atteggiamento superbioso continuo, usato contro gli avversari politici, e che non fa altro che creare disagio all’intera cittadinanza, anche a coloro che li hanno votati.»