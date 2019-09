RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Vi segnalo questa discarica di musicassette e cd che questa mattina ho trovato nei pressi del lago l’Averno. Come spesso accade, per colpa di pochi siamo costretti a veder violentato il nostro territorio e i nostri tesori. Spero che vedendo queste foto il responsabile si renda conto di cosa ha fatto e torni a ripulire la zona. Le musicassette si trovano all’incrocio tra via vicinale S. Filippo e via Orazio.

