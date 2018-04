NAPOLI – Alle ore 10, in via Diaz, all’ingresso della Questura, alla presenza del Prefetto della Provincia di Napoli, verrà deposta una corona a ricordo dei caduti della Polizia di Stato. A seguire, all’interno del Maschio Angioino, verranno premiati i poliziotti che si sono particolarmente distinti in operazioni di polizia giudiziaria. Nel cortile del castello saranno allestiti degli stand delle diverse specialità della Polizia di Stato e verranno esposti automezzi e moto di servizio. Alla cerimonia presenzieranno le massime autorità civili, religiose e militari della Provincia di Napoli. Si esibiranno i giovani dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli, diretti dal Maestro Giuseppe Mallozzi. Ci sarà una dimostrazione degli atleti della sez. giovanile “Fiamme Oro Judo”, per la gioia dei bambini e degli alunni delle scuole presenti e di tutti i cittadini che vorranno partecipare.