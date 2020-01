POZZUOLI – Semafori ancora in tilt e problemi agli automobilisti nel quartiere di Monterusciello. Infatti all’incrocio tra via Salvatore Di Giacomo e via Antonio De Curtis, c’è un impianto di semafori le cui luci verdi e rosse si accendono contemporaneamente creando disagi a chi deve attraversare il crocevia con il rischio di fare spiacevoli incidenti. Qui, in particolare, lo stesso semaforo indica “rosso” e “verde” per la svolta a sinistra.