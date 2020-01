POZZUOLI – Dal 3 gennaio al giorno dell’Epifania Pozzuoli sarà animata da una serie di eventi a conclusione del programma di iniziative allestito dall’amministrazione comunale. Da domani al 6 gennaio in corso della Repubblica tornerà il Festival delle Tradizioni Italiane, mercatino di prodotti tipici regionali, dell’enogastronomia italiana, prodotti naturali e biologici e articoli dell’artigianato di qualità. Gli stand degli operatori provenienti da varie parti d’Italia saranno attivi dalle ore 9:30 alle 23. Sono previste animazioni per bambini, in particolare lunedì 6 gennaio con la discesa della Befana in Piazza 2 Marzo (ore 11:30). Sempre nel giorno dell’Epifania, dalle 17:30 alle 19, in piazza a Mare ci sarà il concerto “E… la musica continua” a cura dell’associazione Angeli in Musica.

A MONTERUSCIELLO – Domani e domenica 5 gennaio in piazza Severini a Monterusciello, dalle 11 alle 13, sarà inoltre allestito un laboratorio didattico per bambini con “Le favole del Natale”. Infine, per gli amanti dell’arte, sabato 4 gennaio ci sarà la possibilità di partecipare al secondo “Walking Tour Natalizio” organizzato dalla “Turismo & Servizi” con visita guidata al Rione Terra, al Duomo di Pozzuoli e al Macellum-Tempio di Serapide (prenotazione obbligatoria al n. 08119009000).