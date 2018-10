POZZUOLI/PIANURA – Attimi di forte paura e tensione in via Montagna Spaccata, strada che collega Pianura e Pozzuoli, dove un albero è caduto su un’auto che transitava lungo la strada. L’arbusto ha distrutto la parte anteriore della vettura, mandando in frantumi il parabrezza. Alla guida della Citroen c’era una donna che è rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave. L’automobilista, aiutata da soccorritori e passanti, è riuscita ad uscire dall’abitacolo schiacciato dall’albero. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del Fuoco e la Polizia di stato.