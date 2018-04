FORIO – L’ultima trasferta della stagione 2017/2018 termina con una sconfitta all’inglese per il Monte di Procida battuto per 2-0 dal Real Forio: formazione gialloblù rimaneggiata, per via di varie assenze.Una gara condizionata anche da forti folate di vento.

IL PRIMO TEMPO – Partita particolare quella di Forio, dove i padroni di casa, riescono a trovare il vantaggio al 12’ con Savio, che di testa sigla il vantaggio, e poco dopo al 15’ il Forio sfiora il raddoppio ma Carezza sventa il pericolo con una super parata.

I ragazzi di Mazziotti cercano di reagire, ma non riescono a trovare la chiave vincente per penetrare con decisione nell’area avversaria. La prima frazione di gioco scorre senza delle vere e proprie emozioni in campo: proprio nei minuti finali, al 40’, occasione per Peppe Costagliola ma sfortunatamente la palla va di poco fuori. Il primo tempo si chiude con il vantaggio dei locali per 1-0.

IL SECONDO TEMPO – Il secondo tempo parte con i montesi in avanti e al 1’ capitan Di Matteo arpiona un pallone interessante, ma non si riesce a coordinarsi bene. Però il gol viene trovato dal Forio: al 26’ Rubino riesce a siglare il 2-0. Ma il Monte di Procida non si ferma e al 34’ conquista una punizione interessante, da circa 35 metri sul lato destro, va capitan Di Matteo alla battuta, ma il tiro si infrange sulla barriera del Forio. La gara termina sul 2-0.

Seconda sconfitta del girone di ritorno per i gialloblù, che avevano perso solo contro la neo promossa in serie D, Savoia.

TABELLINO REAL FORIO VS MONTE DI PROCIDA CALCIO 2-0

REAL FORIO: Mennella VK, Di Dato, Iacono, Calise G., Piccirillo, Fiorentino (36’st Calise N.), Aiello (33’st Filosa), Trofa K, Rubino (47’st Sirabella), Castagna, Savio (44’st Conte). A disposizione: Verde, Sannino, Chianese. Allenatore: Franco Impagliazzo.

MONTE DI PROCIDA CALCIO: Carezza, Iannuzzi (29’st Petrone), Esperimento, Costagliola VK, Punziano, Pirozzi (36’st Petruccio), Valoroso (14’st De Simone), Attanasio (40’st Esposito), Lucignano (37’st Barretta), Di Matteo K, Coppola. A disposizione: Casolare, Palma. Allenatore: Marco Mazziotti.

ARBITRO: Cetrancolo di Frattamaggiore (Pregevole di Torre Annunziata e Piedipalumbo di Torre Annunziata)

RETI: 12’ pt Savio (RF), 26’st Rubino (RF).

Note: Spettatori 200 circa. Ammoniti: Di Dato (RF), Castagna (RF), Fiorentino (RF), Aiello (RF), Punziano (MDP), De Simone (MDP). Angoli: 1-5. Recuperi: 2’pt, 4’st.