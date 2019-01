BACOLI – Quest’anno ricorre il centenario dell’autonomia amministrativa del Comune di Bacoli. Per celebrare la ricorrenza e date le oggettive difficoltà finanziarie, l’ente di via Lungolago ha chiesto la collaborazione delle realtà culturali e sportive del territorio attraverso una loro partecipazione attiva all’evento. Domani si darà inizio alle celebrazioni con il convegno dal titolo “Bacoli 1919-2019: cento anni di autonomia amministrativa”. L’iniziativa è stata messa in agenda per le 16.30 a Villa Cerillo.

IL DIBATTITO – Saranno presenti al convegno: Francesco Tarricone, commissario straordinario del Comune di Bacoli; il professore Fabio Cutolo, responsabile dell’archivio della Curia diocesana di Pozzuoli; il professore Guido D’Agostino, presidente dell’Istituto campano per la storia della Resistenza, già docente di Storia moderna presso l’Università Federico II di Napoli; Samuele Guardascione, responsabile dell’ufficio Turismo del Comune di Bacoli. A moderare il dibattito Francesco Napolitano, responsabile area IV del Comune. In prima linea per l’organizzazione del convegno l’associazione culturale “Bacoli-Kymi”.