BACOLI – A volte basta una semplice idea per aiutare le persone in difficoltà. E questa volta l’idea geniale è stata del Lions Club Campi Flegrei – Cuma, sotto la guida del presidente Elena Di Gennaro Martusciello. Si tratta del “barattolo d’emergenza” che rappresenta un aiuto per le persone anziane che vivono in casa da sole. In caso di necessità non è sempre possibile dare risposte precise ai soccorritori. Ed allora, per risparmiare tempo, viene proposto nel barattolo una scheda informativa che va compilata dal cittadino oppure dal medico di famiglia. Va tenuto in frigorifero e per dare il segnale ai soccorritori viene posizionato un adesivo sulla porta dell’appartamento e sullo sportello del frigorifero.

LA SCHEDA – Nella scheda bisogna annotare: nome , cognome , indirizzo e numero di telefono; persone di riferimento che debbono essere contattate in caso di emergenza; descrizione delle malattie attuali, allergie, incompatibilità; il luogo nel quale vengono conservati i medicinali; indicazione di eventuali operatori di assistenza; informazioni utili che debbono essere fornite in caso di improvvisa perdita di coscienza. Il modulo deve essere firmato dalla persona che lo ha compilato. Gli interessati possono ritirare il “barattolo d’emergenza” presso gli studi dei medici di famiglia.