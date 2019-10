RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile direttore, mio figlio si trova al secondo anno di asilo e credimi è una schifezza. Infatti non lo stiamo mandando per la sporcizia che c’è e non ti dico la polvere: mio figlio siccome è asmatico in questo mese ha già avuto due crisi di asma e quindi abbiamo deciso di tenerlo a casa. Parlando con altre mamme, che sinceramente non se ne importano più di tanto, loro continuano a portarli a scuola ma sinceramente non mi sembra il caso. (Lello I.)