RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Abito in una casa popolare di Monteruscello, a piano terra, ma al terzo piano c’è una casa chiusa da almeno 15 anni. È abitata da volatili, soprattutto da piccioni che puntualmente fanno i bisogni. Da parte mia ho già provveduto e pagato di tasca mia per far mettere degli oggetti in ferro per tenere lontani gli uccelli. Chiedo un aiuto. (Raffaella O.)

