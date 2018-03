RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile direttore, vogliamo segnalare lo stato in cui viviamo nelle case popolari di Monterusciello, in particolare al lotto 2 in via Matilde Serao. Nel nostro appartamento ci sono infiltrazioni d’acqua dappertutto. Abbiamo segnalato più volte il problema al comune di Pozzuoli ma purtroppo nessuno fa niente e nessuno ci ascolta. Chiediamo a voi di aiutarci con la speranza che si muova qualcosa. (Chiara C.)

LE FOTO