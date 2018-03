RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Salve, volevo fare una segnalazione che riguarda via Luciano (strada principale): la sera quando noi residenti parcheggiamo le macchine giù la strada, spesso il giorno dopo troviamo le macchine con parabrezza rotti, ruote rotte o sgonfiate, graffi su tutte le macchine. Chiedo a nome di tutti i residenti, in particolare della 2°traversa Luciano, le telecamere di videosorveglianza da poter catturare una volta per sempre questi imbecilli. Poi vi segnalo che nell’edificio dove si trovava fino a 10 anni fa la scuola superiore (Sempre a via Luciano), ormai abbandonata, la sera spesso ci sono persone che si ubriacano al interno del edificio da scavalcare il cancello, molte volte queste persone spaventano i passanti che escono e entrano nelle proprie case. Quindi chiedo, sempre a nome di tutti, più controlli lungo Via Luciano, da poter uscire di casa tranquillamente senza trovare questi individui che diverse persone per paura non escono di casa la sera a piedi. Grazie.

Genny P.