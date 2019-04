RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile redazione, ho anche contattato il sindaco per un viale qua ad arcofelice che sarebbe il viale della violetta non esistono più i marciapiedi ci sono tutte macchine parcheggiate sopra. Chiediamo un intervento da parte delle autorità per mettere fine a questa situazione di disagio e anche di pericolo. (Tony C.)