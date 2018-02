RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Chiedo la cortesia di aiutarci a far sentire la nostra voce ai responsabili non è giusto che questi lampioni fari non si sono mai accesi anche noi siamo esseri umani e cristiani. Questo è quello che succede in Via Giuseppe Parini n.26 ai “45 alloggi”, vicino al distributore di benzina Tamoil, a Monterusciello. Ecco le foto che vi invitiamo a pubblicare. (Biagio D.I.)

