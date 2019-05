MONTE DI PROCIDA- I carabinieri della stazione di monte di procida hanno tratto in arresto Raffaele Del Giudice, 34enne, di Monte di Procida, già noto alle forze dell’ordine, resosi responsabile di detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Perquisendo il suo appartamento i militari hanno rinvenuto sotto il lavandino della cucina 47 grammi di hashish suddivisi in 8 stecchette. La droga è stata sottoposta a sequestro. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.