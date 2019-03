POZZUOLI – Venerdì 22 Marzo 2019, alle ore 10.30, presso la Sala Conferenze di Palazzo Migliaresi al Rione Terra di Pozzuoli, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, si terrà un meeting-dibattito dal titolo “H2Off: non c’è acqua da perdere”. L’evento, moderato dal giornalista Mimmo Sica, è promosso dal Consolato della Repubblica del Bénin a Napoli e dal Comune di Pozzuoli, nella persona della Vicepresidente del Consiglio Comunale Mena d’Orsi. Lo scopo è di far conoscere l’importanza della risorsa idrica, come patrimonio mondiale e soprattutto in zone in cui tale risorsa scarseggia: ci sarà quindi una presentazione dello Stato del Bénin come riflesso dell’intero continente africano dal punto di vista socioculturale.

«Sono onorato che il Consolato del Bénin a Napoli sia promotore attivo di questo incontro. Ringrazio il Comune di Pozzuoli, e in particolare il Sindaco Vincenzo Figliolia e la Vicepresidente del Consiglio Comunale Mena d’Orsi, insieme a Marilina d’Orsi dell’Associazione “MedicHelpAGdOrsi”, per aver sostenuto e collaborato sinergicamente sin da subito per questa proposta culturale – ha dichiarato Giuseppe Gambardella, Console del Bénin – Uno dei principali obiettivi del Consolato è quello di creare un connotato conoscitivo dello Stato che mi onoro di rappresentare, non solo dal punto di vista geopolitico, bensì attraverso le opere umanitarie che in questi anni di attività la realtà istituzionale ha promosso. Tra queste, quella di creare fonti di acqua potabile in Bénin. Ribadisco sempre che l’acqua è un bene primario ed è una condizione necessaria per lo sviluppo di un Paese. Senza acqua non c’è salute, non c’è sviluppo e, di conseguenza, non vi è benessere.»

IL TEMA – «È sempre con piacere che accolgo, insieme a mia sorella Marilina, le richieste di promuovere eventi come questo – ha detto la Vicepresidente del Consiglio Comunale di Pozzuoli Mena d’Orsi –. Operiamo sinergicamente con il Consolato già da un pò di anni, esattamente da quando siamo partite in missione con il Console Gambardella stesso. Avendo già fatto missioni mediche, oltre che in Asia, anche in altri paesi dell’Africa subsahariana, in Benin abbiamo trovato una realtà che già conoscevamo, purtroppo condivisa da milioni di persone e che cerchiamo, con tutte le nostre forze, di combattere. L’appuntamento del 22 marzo, offre a tutti una grande occasione di riflessione: quanto siamo fortunati a poter consumare tutta la quantità di acqua (e non solo) che vogliamo. Il semplice impegno ad evitare lo spreco sarà un grande gesto di civiltà e di solidarietà cui potranno far seguito altre attività al fine di creare una ‘condotta umana’ che porti acqua e amore ovunque ce ne sia bisogno.»

L’EVENTO – Il cultural meeting vedrà inoltre l’intervento del Professore di Geografia Regionale ed Umana del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Maury René Georges, con una relazione dal titolo: “L’acqua: Dalla Natura Allo Sviluppo, La Qualità Di Vita, Le Guerre Per L’acqua?”. L’evento si concluderà con un dibattito tra i relatori ed i giovani studenti di alcuni istituti flegrei che hanno aderito al convegno con l’obiettivo di formare un lavoro rilevante di sensibilizzazione attraverso il sapere e la conoscenza.