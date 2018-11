POZZUOLI – La seconda edizione del Premio Giornalistico Internazionale “Campania Terra Felix” è giunta alle battute finali e sabato 1 dicembre, a partire dalle 10,00, presso Palazzo Migliaresi, nella suggestiva cornice del Rione Terra di Pozzuoli, premierà i vincitori. Fortemente voluto dall’associazione della Stampa Campana “Giornalisti Flegrei”, già patrocinato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, il riconoscimento nasce con l’intento di premiare i giornalisti stranieri e italiani iscritti all’albo dei professionisti, dei pubblicisti e i praticanti, che promuovono il turismo, la cultura, l’ambiente, la storia, l’archeologia, i beni culturali, l’enogastronomia, il sociale, lo sport, la legalità, la scienza e il lavoro svolti nei Campi Flegrei, attraverso servizi video-giornalistici, radiofonici, su carta stampata, articoli pubblicati su testate giornalistiche regolarmente registrate o la pubblicazione di libri, nonché i giornalisti che operano esclusivamente attraverso internet con il premio speciale “Campania Terra Felix – Web” e gli studenti degli istituti dell’area flegrea con il premio riservato alle scuole di ogni ordine e grado; infine, con i premi speciali, riconosce il merito alle personalità che a vario titolo si sono distinte sul territorio.

I GIORNALISTI – I partecipanti giornalisti premiati quest’anno saranno: Paola Mauro (video); Gennaro Del Giudice (carta stampata); Angela Fabozzi (ufficio stampa), Patrizia Capuano (carta stampata), Antonio Cangiano (foto), Marco Perillo (libro), Giuseppe Petrarca (libro), Umberto Milazzo (tv), Gildo De Stefano (carta stampata); infine ad Eleonora Iasevoli il “Campania Terra Felix – Web”. I premi alla carriera giornalistica andranno a colleghi che per anni si sono distinti nella professione: Tony Capuozzo, Paolo Graldi, Procolo Mirabella, Pino Taormina, Gennaro Guida e Vito Scisci.

SPECIALI – I premi speciali saranno assegnati a: Gerardo Botti, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale Tumori Fondazione IRCCS “Fondazione G. Pascale”, per la Sanità; Nicola Ciccarelli, sostituto procuratore del Tribunale per i Minorenni di Napoli, e Maria Luisa Iavarone, presidente dell’associazione “Artù”, saranno insigniti del Premio per la categoria Giustizia; Luigi Cuomo, presidente dell’associazione Antiracket, categoria Legalità; per le Forze dell’Ordine, premiati: Maria Antonietta Ferrara vicequestore della Polizia di Stato, luogotenente C.S. Antonio Galletta, luogotenente C.S. Carmine Napolitano, luogotenente Antonio Flore, maresciallo maggiore Antonio d’Oca, maresciallo maggiore Carmelo Susino, maresciallo maggiore Rocco di Marco, maresciallo maggiore Angelo Mazzagatti, maresciallo capo Antonio Spiridone, maresciallo capo Letterio Amedeo Bonaccorso, vicebrigadiere Pasquale di Vaio, appuntato scelto Q.S. Antonio Vitolo, appuntato scelto Nicola Basile, il vicecomandante della Polizia Municipale di Napoli, Bruno Capuano; per la Religione, Don Ciro Sarnataro, Vicario dei Padri Vocazionisti di Don Giustino Russolillo; per il Teatro, la compagnia “Gli artisti Innamorati”; per lo Spettacolo, l’attore Francesco Maccarinelli; per la Musica il Maestro Gianfranco Caliendo; per l’Enogastronomia, lo Chef Luca Pipolo della Onlus “Monelli tra i fornelli”.

LE SCUOLE – Grande spazio sarà riservato alle scuole che hanno aderito numerose; premiate, infatti, saranno l’ “Andrea Doria” e l’istituto “Saverio Nitti” di Fuorigrotta; il “Paolo di Tarso” di Bacoli; l’ “Amerigo Vespucci” di Monte di Procida; il “I Circolo Didattico” e “Di Giacomo – Santa Chiara”, di Qualiano; il “78 Cariteo Italico” di Napoli; il “Giovanni Falcone” di Pozzuoli; gli Istituti “Padula”, “Palasciano”, “Giovanni Falcone” e “Russo”, nonché “Il Cigno”, “Le Villette” e la “Scuola Madre Russolillo” di Pianura; e il “Rita Levi Montalcini” di Quarto Flegreo. Al termine della cerimonia di premiazione, saranno presentati al pubblico i soci fondatori del Centro Studi “Franco Mancusi”. L’organizzazione del premio rientra nell’attività istituzionale dell’associazione della Stampa Campana “Giornalisti Flegrei”, ovvero, svolgere iniziative per la promozione della cultura giornalistica e attività di sensibilizzazione e informazione del pubblico in collaborazione con gli organi istituzionali; in quest’ottica il Premio ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, sezione Campania, del Lions Club Napoli Host, nonché i patrocini del Comune di Napoli, e delle sue Municipalità 9 e 10, dei Comuni di Bacoli, Capri, Giugliano, Ischia, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto Flegreo e Villaricca. Il valore morale e professionale della seconda edizione del Premio sono valsi per la candidatura all’alto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.