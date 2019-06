BACOLI – Giorgia Meloni torna a Bacoli per sostenere il candidato sindaco Nello Savoia in vista del turno di ballottaggio previsto per domenica prossima. L’appuntamento è previsto per le ore 13 di lunedì in Piazza Rossini, nella frazione di Fusaro, dove la leader di Fratelli d’Italia incontrerà i cittadini e i rappresentanti del centrodestra impegnati nello sprint finale per le elezioni amministrative. “Oltre ciò che è stato” è lo slogan che accompagna Nello Savoia, a capo di una coalizione che sfida al ballottaggio Josi Gerardo Della Ragione.