POZZUOLI – Una parte di costone che affaccia sui binari della Cumana tra le stazioni di Cantieri e Pozzuoli è franato questa mattina. Per motivi di sicurezza i vigili del fuoco hanno disposto la chiusura del traffico ferroviario sul tratto interessato. Terreno e sterpaglie sono finiti ai magini dei binari, protetti da un muro di contenimento. Non si registrano danni né feriti. L’interruzione del traffico ferroviario avviene in prossimità delle due stazioni interessate dove una navetta sta facendo la spola.