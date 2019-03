POZZUOLI – Sacchetti dell’immondizia appesi agli alberi sul territorio di Pozzuoli. L’impatto visivo è forte; in tanti si sono fermati ad osservare questo “originale” escamotage messo in campo nel centro storico cittadino. E numerosi, con smartphone alla mano, hanno immortalato le buste della spazzatura fissate alle piante. Non fiori e frutti sugli alberi di Pozzuoli, ma sacchi dell’immondizia. Una primavera, senza alcun dubbio, diversa da quella che normalmente ci si aspetta.