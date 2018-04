SANT’ANASTASIA – La Puteolana 1909 vince a tavolino per 0-3, la trasferta contro il Sant’Anastasia, in quanto i padroni di casa, stranamente, non si presentano allo stadio. Dopo aver atteso i classici 45′ il direttore di gara ha assegnato la vittoria a tavolino ai granata di Pozzuoli.