POZZUOLI – Il match tra Puteolana vs Savoia termina con la vittoria della capolista per 2-1: la sblocca Esposito che, servito da Caso Naturale, al 35′ batte Fernandez sul primo palo. Il raddoppio, nel secondo tempo, lo firma Di Paola al minuto 23′ con un colpo di testa all’angolino.

Nel finale, al minuto 85′, accorcia le distanze la Puteolana con un eurogol di Carotenuto ma non basta. A breve seguiranno tabellino e cronaca completa della gara.