FORIO – Nell’ultima trasferta di campionato il Monte di Procida perde per 2-0 contro il Real Forio. I gialloblù scendono in campo rimaneggiati, tante assenze per i flegrei che si fanno sentire.Ora appuntamento all’ultima di campionato, quando si chiuderà con il derby contro la Puteolana 1902.