POZZUOLI – La dolcezza del cioccolato artigianale invade il centro storico di Pozzuoli, trasformato per l’occasione in un goloso salotto. Patrocinata dal comune di Pozzuoli ed organizzata dall’associazione “Arti Mestieri Tradizioni Folclore” in sinergia con l’Associazione Nazionale Cioccolatieri e la collaborazione dell’Associazione Commercianti Centro Storico Pozzuoli, la seconda edizione della Festa del Cioccolato è in programma a Pozzuoli dal 14 al 16 febbraio in piazza della Repubblica. In mostra, e tutte da gustare, le creazioni di maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Eccellenze al latte, fondente, pralinato, in tavoletta o sotto le sembianze di personaggi dei cartoni animati o oggetti di uso comune. Ad arricchire tanta bontà le dolcezze della pasticceria siciliana con frutta di marzapane, pasta di mandorle cassate e gli immancabili cannoli.

GLI STAND – Per i più piccini in programma anche giochi, animazioni e attività didattiche grazie ai laboratori gratuiti di Choco Play, dove gratuitamente si potrà partecipare a mini-corsi e apprendere come “nasce” il cioccolato. Particolare attenzione anche agli adulti ed in particolar modo agli innamorati che, nel fine settimana di San Valentino, potranno non solo gustare dell’ottimo cioccolato, ma anche vivere da protagonisti la manifestazione, testimoniando la loro presenza ai Selfie Point, curiosando tra i banchi degli artigiani creativi che proporranno i loro prodotti fatti a mano, cimentandosi alla Gara Amatoriale di Cake Design, partecipando alle attività loro dedicate. Un appuntamento quindi da non perdere, per assaporare del buon cioccolato artigianale, curiosare tra gli stand degli artigiani creativi, e trascorrere un fine settimana a Pozzuoli, particolarmente dolce ….e gustoso.