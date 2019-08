POZZUOLI – Cambiano, ma solo per le giornate del 14 e 15 agosto, gli orari di apertura e chiusura dei parcheggi a sosta libera del Molo Caligoliano e del Mercato Ittico all’ingrosso di via Fasano-via Roma. A disporlo un’ordinanza firmata dal sindaco di Pozzuoli, Enzo Figliolia. Entrambe le aree di sosta apriranno i battenti, mercoledì 14 agosto, alle 9.30 per chiudere alle 23.30. A Ferragosto, invece, il parcheggio a sosta libera del Molo Caligoliano sarà chiuso per l’intera giornata mentre l’area del Mercato Ittico all’ingrosso aprirà alle 9.30 e chiuderà all’1.30 del giorno successivo.