QUARTO – Violante Carmine Scherillo è il nuovo coordinatore locale di Fratelli d’Italia. A nominarlo il presidente provinciale del partito Nello Savoia. «Ringrazio i vertici del partito per l’incarico – ha commentato Scherillo – in particolare l’avvocato Savoia. Ora al lavoro con l’impegno di sempre».

L’ATTO DI NOMINA – Nel documento di nomina si legge: «Preso atto della tua disponibilità e volontà di accrescere il partito, sul territorio del Comune di Quarto, delego a te tutte le incombenze relative alle prossime elezioni amministrative, quali la formazione della lista di Fratelli d’Italia e le alleanze con gli altri partiti, le quali dovranno in ogni caso essere condivise e vagliate dal sottoscritto. Sicuro dell’impegno e della dedizione che metterai nell’assolvere questo ruolo, ti auguro buon lavoro». Dunque, per Scherillo appena una settimana di tempo per portare a termine il compito affidatogli. Il termine ultimo per la presentazioni delle liste, infatti, è per sabato prossimo 12 maggio.