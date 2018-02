VARCATURO – I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio Salvatore Piccolo, un 34enne di Giugliano in Campania e Antonio Borzacchiello, 30enne, di Acerra, entrambi incensurati. I due sono stati sorpresi su via Napoli in un atteggiamento che ha subito destato sospetti: in mezzo alla strada piccolo aveva consegnato a Borzacchiello una busta da supermercato e aveva ricevuto delle banconote arrotolate. Nella busta c’era un chilogrammo di marijuana suddivisa in confezioni, come hanno poi accertato i militari dell’arma che hanno inseguito e Borzacchiello che nel tentativo di scamparla si era disfatto della “roba”. Sequestrata anche la somma in contante di 430 euro. Gli arrestati sono stati tradotti nella casa circondariale.