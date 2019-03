POZZUOLI – A partire da lunedì primo aprile cominceranno i trattamenti di deblattizzazione sull’intero territorio comunale. Qui di seguito la prima programmazione degli interventi nel primo mese, divisa per aree cittadine. Nello specifico nei giorni 1-4 aprile: 1 aprile – Località Toiano, via Giovanni XXIII e tutte le vie limitrofe; 2 aprile – Località Monteruscello e Licola; 3 aprile – Località Arco Felice e Lucrino; 4 aprile – Centro Storico, via Napoli e via Solfatara.