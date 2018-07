QUARTO – Era partita dai Campi Flegrei con oltre duecento grammi di eroina la trafficante di droga arrestata a Perugia dalla Guardia di Finanza. Si tratta di una nigeriana di 45 anni, residente in via Speranza a Marano. La donna è stata fermata dai militari della sezione antidroga del Gico di Perugia diretti dal maggiore Michelangelo Tolino, in piazza Partigiani. Sottoposta a perquisizione è stata trovata in possesso del quantitativo di droga che da Napoli aveva portato fino al capoluogo umbro. La 45enne questa mattina è stata processata con rito direttissimo: nei suoi confronti il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di uscita notturna e l’obbligo di firma tre volte a settimana.