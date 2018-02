POZZUOLI – Tre fratelli, tre cuori azzurri e un unico amore. Sono Massimo, Antonio e Salvatore Cavaliere, grandi tifosi del Napoli e titolari del ristorante-pizzeria “Miseria e Nobiltà” di Pozzuoli. Una fede che nei mesi scorsi li ha spinti a dedicare una pizza al centravanti del Napoli Dries Mertens, cliente affezionato del locale che sorge in via Campi Flegrei. Per Mertens una pizza raffigurante il suo volto, da accompagnare alle prelibatezze della tipica cucina di mare del “Miseria e Nobiltà”, dove il “14” azzurro si è recato questa sera in compagnia di un amico. Una piacevole sorpresa per i presenti, un saluto gradito e la promessa di ritornare quanto prima per gustare i piatti di chef Antonio Cavaliere, uno dal cuore tinto di azzurro.