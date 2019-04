POZZUOLI – Sarà un “Domenico Conte” gremito quello che farà da cornice domani per lo scontro salvezza tra la Puteolana 1902 e il Barano d’Ischia. Si tratta della partita valevole per i play out che sancirà una permanenza nella categoria di Eccellenza campana e una retrocessione in Promozione. Per i granata ci sono due risultati su tre a disposizione: infatti, in virtù del miglior posizionamento durante la regular season, basterà anche un pareggio per conquistare la salvezza. Per l’occasione la società consentirà l’ingresso gratuito ai tifosi, attesi in massa per dare il solito sostegno all’undici puteolano. L’incontro è in programma per domenica 28 aprile alle ore 16.30