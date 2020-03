BACOLI – In questi giorni di piena emergenza sanitaria, i Servizi Sociali del Comune di Bacoli in collaborazione con “Oasi Bianca” della dottoressa Daniela Di Meo, accogliendone la proposta, offrono un servizio di supporto ed aiuto ai cittadini: colloqui individuali e familiari per gestire ed arginare il panico individuale e collettivo; per i genitori colloqui psico-educativi per sostenerli con strategie ed indicazioni pratiche nel pieno rispetto della fase evolutiva che ciascun bambino/adolescente sta vivendo. A renderlo noto è il Comune di Bacoli. «Per informazioni e contatti 339 6323223 ( h. 10,00 – 13,00 // 17,00 -20,00 ) o contattare pagine FB “Daniela Di Meo.Oasi Bianca” Centro di Psicologia e di Pedagogia oppure i Servizi Sociali ( 081-8553401)», si legge nella nota.