POZZUOLI – Il Rione Terra di Pozzuoli si illumina con i colori del tricolore italiano. Il verde, bianco e rosso in questi minuti vengono proiettati sulla facciata di palazzo Migliaresi, all’ingresso dell’antica rocca. L’iniziativa simbolica arriva in un momento di forte apprensione per la popolazione legato al dilagare del virus del Covid-19.

1 di 2