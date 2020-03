QUARTO – C’è una terza persona contagiata a Quarto. Lo ha comunicato pochi minuti fa il sindaco Antonio Sabino. Con il caso di questa sera salgono a tre i contagiati residenti nel comune flegreo a cui si aggiunge il dipendente del comune di Quarto residente a Pozzuoli. Il terzo caso non è legato ai precedenti tutti circoscritti nella palazzina comunale di Corso Italia. Il Dipartimento Epidemiologico dell’Asl Napoli 2 ha attivato tutte le misure per ricostruire il link epidemiologico, e le altre persone che hanno avuto contatti diretti con il contagiato sono state messe in isolamento