POZZUOLI – Un caso di Coronavirus è stato registrato tra i dipendenti delle aziende che lavorano al consorzio Olivetti di Pozzuoli. Si tratta di un residente del quartiere Vomero, messo in isolamento dopo il risultato del tampone a cui è stato sottoposto. Nell’azienda sono state immediatamente attivate le procedure di sicurezza e i lavoratori sono stati esentati dai propri turni di lavoro per l’intera giornata di domani. Quello emerso oggi è il secondo caso di Covid-19 che riguarda un non puteolano ma che interessa la città di Pozzuoli: nei giorni scorsi, infatti, risultò positiva una donna di Torre del Greco giunta all’ospedale di Pozzuoli.

UN SOLO CASO – Per il momento, stando al nuovo bollettino emesso dalla Protezione Civile, non si registrano nuovi casi di Coronavirus nella città di Pozzuoli fortunatamente ferma a un solo contagiato.