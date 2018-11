PROCIDA – Controlli nei locali della movida: due non rispettano le regole per il diritto d’autore su intrattenimento musicale. L’attività negli esercizi pubblici è stata messa a segno ieri sera dai carabinieri della stazione di Procida in collaborazione con personale della Siae. Sottoposti a verifiche 4 locali con intrattenimento musicale e alcuni clienti. Ai titolari di due bar, entrambi multati, è stata contestata la mancanza della prescritta autorizzazione Siae e il conseguente mancato pagamento dei diritti d’autore per i brani che venivano riprodotti.