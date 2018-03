MARANO – Gennaro Castaldi, di Marano, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato e bloccato dai carabinieri della compagnia di Marano mentre nelle vicinanze della propria abitazione trasportava un borsone poi rivelatosi contenere pacchetti di sigarette di contrabbando. Durante perquisizione domiciliare ne sono stati rinvenuti altri arrivando a un totale di 714 e 1000 euro in contante. Tratto in arresto per contrabbando di tabacchi, Castaldi è stato giudicato con rito direttissimo e sottoposto all’obbligo “di firma”.