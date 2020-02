QUARTO – Si terrà nel pomeriggio di oggi la nuova seduta del Consiglio comunale di Quarto. Le forze di maggioranza e di opposizione si incontreranno alle 15 nel parlamentino cittadino intitolato alla memoria di Peppino Impastato. Numerose le mozioni e le interrogazioni all’ordine del giorno. Torna in primo piano pure la questione relativa alle antenne 5G. I consiglieri comunali Giovanni Santoro e Michele Orlando chiedono di congelare e sospendere tutte le richieste per installare le antenne per la telefonia mobile, in particolare 5G, sul territorio di Quarto. Inoltre propongono che venga approvato un regolamento comunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Sotto i riflettori pure la posizione di Luigi Alfieri, consigliere eletto nel 2018 e poi dichiarato decaduto, e l’aumento della Tari.