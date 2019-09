POZZUOLI – Rinvenuto il cadavere di una persona all’interno di un capannone dell’ex Sofer. Il corpo risulta in evidente stato di decomposizione. Sul posto le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. Si attende anche l’arrivo del magistrato per il trasferimento della salma al II Policlinico di Napoli. Già domani potrebbe essere effettuata l’autopsia. Non è ancora chiaro se si tratti di un uomo o di una donna. A causa delle condizioni del cadavere i primi accertamenti non sono serviti nemmeno ad accertare la causa della morte. (Seguiranno aggiornamenti)