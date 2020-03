POZZUOLI – Tifosi contro il presidente della Puteolana 1902 Emanuele Casapulla. In un comunicato a firma della “Vecchia Guardia” e dei “Fedelissimi” i supporter granata hanno chiesto al numero uno della società di cedere il titolo e lasciare Pozzuoli.

IL COMUNICATO – Da quando è iniziato il 2020, noi tifosi della Puteolana 1902 siamo passati dal sogno all’incubo in poche giornate. -scrivono i tifosi- La stagione 2019/2020 è iniziata con i migliori auspici: squadra di livello, mister capace, staff professionale, presentazione della squadra al Conte in pompa magna, decine di sponsor, la trasmissione settimanale via web tv. A gennaio sono arrivati anche dei rinforzi importanti per continuare la lotta per la serie D. Sembrava tutto un sogno, una favola…ma poi? Il tuo post con le dimissioni, l’addio del direttore generale, le dimissioni del direttore sportivo, la fuga del mister e poi le prime sconfitte in campionato con la perdita del primo posto, il comunicato della squadra che lamenta ritardati pagamenti dei rimborsi spese. Presidente Casapulla se non avevi le forze economiche per coprire le spese della squadra perché hai rilevato il titolo della gloriosa Puteolana 1902?

Chi verrà dopo di te avrà tutto il nostro sostegno ma anche tutta la nostra diffidenza.

Un appello anche ai giocatori: consapevoli che non è giusto non essere rimborsati per il lavoro che si fa, vi chiediamo di vivere le prossime partite come fossero una finale, di impegnarvi gettando il cuore oltre l’ostacolo, di onorare questa città, questa squadra e questa maglia fino alla fine. Dopo un campionato esaltante ci hai portato nel baratro. La serie di eventi che si sono susseguiti stanno minando la serenità di squadra e tifoseria. Non meritiamo che la nostra storia venga infangata così. Hai detto che cedevi la società ad 1€, quindi ti invitiamo, se vuoi fare un gesto coerente per la piazza che tanto vantavi di amare, di vendere la società alla migliore cordata che si presenta a Pozzuoli. CASAPULLA VATTENE. È ORA DI CEDERE. I presidenti passano, la Puteolana 1902 resta.